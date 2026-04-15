テクノフレックス [東証Ｓ] が4月15日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益を従来予想の17億円→29億円(前年同期は19.8億円)に70.6％上方修正し、一転して46.1％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の40億円(前期は39.2億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当第1四半期は、クリーンエネルギー関連と半導体