ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ] が4月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比38.9％増の23.5億円に拡大し、1-6月期(上期)計画の37.1億円に対する進捗率は63.5％に達し、5年平均の50.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の18.4％→20.3％に上昇した。 株探ニュース