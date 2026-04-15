丸三証券 [東証Ｐ] が4月15日大引け後(15:30)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は経常利益(非連結)が前の期連結比46.3％増の59.2億円に拡大する見通しと発表した。 ※今期から非連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 （前期実績との差異について）2026年3月期の営業収益は、株式委託手数料及び投資信託の信託報酬が増加したことなどにより、前期比増収となりま