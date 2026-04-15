福岡リート投資法人 [東証Ｒ] が4月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比1.2％減の40億円になり、26年8月期も前期比6.9％減の37.2億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を4000円→4151円(前の期は4203円)に増額し、今期は4000円にする方針とした。 株探ニュース