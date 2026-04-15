フロンティア [福証Ｑ] が4月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比26.3％減の1400万円に減り、12-5月期(上期)計画の3900万円に対する進捗率は35.9％にとどまり、4年平均の47.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.4％→3.8％に悪化した。 株探ニュース