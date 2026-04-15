リンクをコピーする

15日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ184506 -12.0 56180 ２. 日経Ｄインバ 29726 -19.53967 ３. 日経ベア２ 2006423.197.4 ４. 野村日経平均 17401 -26.9 60860