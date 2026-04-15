15日の日経平均株価は前日比256.85円（0.44％）高の5万8134.24円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1019、値下がりは516、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を162.51円押し上げ。次いでアドテスト が141.19円、ベイカレント が23.47円、信越化 が19.11円、太陽誘電 が19.04円と続いた。 マイナス寄与度は60.78