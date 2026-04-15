15日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数331、値下がり銘柄数221と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、インフォメティス、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ、ジェイドグループ、ビザスクなど6銘柄がストップ高。アミタホールディングス、フォルシア、ＴＥＮＴＩＡＬ、イメージ情報開発、コアコンセプト・テクノロジーは一時ストップ高と値を飛ばした。光フード