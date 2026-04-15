朝はきれいに仕上がったのに、夕方になるとなんだかくすんで見える。毛穴落ちやテカリも気になって、「メイク直し前提」になっていませんか？実はその差を分けているのが、仕上げのパウダー。40代以降の肌は、ただ抑えるだけではなく“乾燥させずに整える”ことが重要です。そこで今回は、実際に使ってよかった“仕上がりの違いを感じやすいパウダー”を３つ厳選して紹介します。美容液発想で“乾かさず整う”。SHISEIDOの新感覚パ