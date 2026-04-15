7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEが、4月14日にみずほPayPayドーム福岡で行われた「アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026」のセレモニアルピッチに登板し、ライブパフォーマンスを披露した。【写真】異例の7人同時投球を披露したCANDY TUNE試合前には、FRUITS ZIPPERとの限定コラボ商品であるコードレスアイロン『FRUITS ZIPPER×9012』を紹介。当日のヘアアレンジに同商品が使用されたことに触れ「360