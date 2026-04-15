写真集の出版を記念した催しで話す芥川仁さん＝3月、熊本県水俣市水俣病の被害が甚大だった熊本県水俣市などで、現地の様子を長年記録してきた9人の写真家による共同写真集が15日、出版された。水俣病が1956年に公式確認されてから5月で70年。9人が60年以降に撮影した患者やその家族の暮らし、原因企業チッソ前での座り込み、漁村の風景などを収録し「なかったことにしてはならない歴史と記憶」を次世代に伝える。写真集は「水