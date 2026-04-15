◇MLB ツインズ 6-0 レッドソックス(日本時間15日、ターゲット・フィールド)レッドソックスの吉田正尚選手が4試合ぶりに出場し、2安打と打撃でアピールしました。「3番・指名打者」でスタメン出場した吉田選手は、第1打席で相手先発投手のチェンジアップをライトへはじき返し、チーム初安打をマーク。出場した直近4試合連続安打とします。さらに、6回の第3打席は外角の95.1マイル(約153.0キロ)のストレートを捉え、レフトへのヒッ