3月31日、第98回選抜高校野球大会の決勝戦がおこなわれ、大阪桐蔭が智弁学園を7-3で破り、4年ぶり5度めの優勝をはたした。この結果、選抜優勝回数は東邦高と並び歴代最多タイとなり、春夏通算では10度めの甲子園優勝となった。「大阪桐蔭は、準決勝まで3試合連続で1点差の逆転勝利だったことからもわかるように、勝敗の差は紙一重という戦いの連続でした。勝因で注目されるのは、勝負強さと投手力でしょう。各高校ともエース一