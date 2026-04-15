【EVO Japan 2026 presented by レバテック】 5月1日～5月3日 開催予定 開催場所：東京ビッグサイト・国際展示場東1・2・3ホール MSYが展開するブランド「GRAPHT」は、5月1日より5月3日まで開催される格闘ゲームのイベント「EVO Japan 2026」に出展する。あわせて、4月15日より特設サイト「GRAPHT EVO Japan 2026」が公開された。 「GRAPHT」は、「好きを