ドラディション５月２２日後楽園ホール大会に向けた記者会見が１５日に行われ、藤波辰爾（７２）が新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いる成田蓮（２８）のボイコットに怒りを爆発させた。この日は両者揃っての会見が行われる予定だったが、成田が当日になって会見をボイコット。成田は対戦カード発表時から「なんで俺がわざわざ、そっちのリングに上がらなきゃいけねえんだ。向こうが発