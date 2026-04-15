放送倫理・番組向上機構(BPO)に、視聴者から沖縄・辺野古沖で起きた船の転覆事故の報道をめぐる指摘が多く寄せられた。10日に行われた放送倫理検証委員会の議事概要から明らかになった。BPO事務局が入る千代田放送会館修学旅行の平和学習で訪れた京都府の高校生らを乗せた船が転覆し、高校生と船長が亡くなった事故。これについて、視聴者からは「放送局全体で報道する回数が少ないのではないか」といった声が寄せられた。このほか