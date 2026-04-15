佐藤二朗と橋本愛がダブル主演を務める『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第1話が14日に放送され、元妻を思い号泣する四方田（佐藤）と寄り添い涙する現妻・明日香（橋本）の姿が描かれると、ネット上には「胸がぎゅっとなった」「切なすぎる」「泣くて普通に」といった反響が集まった。【写真】佐藤二朗×橋本愛が夫婦のバディ刑事に！『夫婦別姓刑事』初回フォトギャラリー本作は、コミカルな刑事ドラマの