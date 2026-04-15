【モデルプレス＝2026/04/15】お笑いコンビ・ミキの昴生が4月14日、自身のInstagramを更新。手書きのメッセージを公開し、反響が寄せられている。【写真】40歳吉本芸人「ギャップがすごい」直筆美文字を披露◆ミキ昴生、美文字でメッセージ投稿かねてよりペン習字の通信講座を受講していることを明かしている昴生は、手書きでのメッセージを写真で投稿。「40歳になりました！お祝いメッセージくださった皆様、ありがとうございまし