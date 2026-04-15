◆ファームリーグ日本ハム１―２中日（１５日・鎌ケ谷スタジアム）中日２軍が接戦を制し、３日のオリックス戦（ナゴヤ）以来、１２日ぶりに白星を挙げた。高卒４年目左腕の森山が５回を３安打無失点と好投。打線は４回に土田が先制犠飛を放つと、６回に津田が左翼席に１号ソロを放った。チームは岡林、上林、サノー、橋本ら故障者が続出している。１軍に抜てきされる若手が増えているため、２軍の編成にも影響が及んでいる