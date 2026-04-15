巨人は、７月４日にジャイアンツタウンで開催を予定していたハヤテベンチャーズ静岡とのファーム・リーグ公式戦の開催球場を、富士北麓公園野球場（山梨県富士吉田市）に変更すると発表した。同球場での巨人戦開催は、９５年６月のベイスターズとのイースタン・リーグ公式戦以来、３１年ぶりの開催となる。