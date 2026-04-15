9Lanaが、新曲「DYNA MIND」を本日4月15日に配信リリースした。本作は、恐れや思い込みに縛られ、動き出せない自分自身を打ち壊すためのアンセムソング。周囲の声や「どうせ無理」という内なる声に対し、失敗すら“マテリアル”として捉え、やぶれかぶれでも前へ進めと鼓舞する強烈なメッセージが込められている。サウンド面では、9Lanaの真骨頂とも言えるラテンテイストのリズミカルなビートに、縦横無尽に駆け巡るボーカルが融合