ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１５日、東京・渋谷の同局で行われた会見で、２０２８年に山粼賢人が主演する大河ドラマ「ジョン万」について言及した。井上会長は、主人公となる江戸末期の偉人・ジョン万次郎こと中濱万次郎について「実は相当、以前から大河にならないかという要望を受けていたことがある。ようやく、ここにきて大河で放送することになった」とした。松坂桃李が江戸末期の幕臣・小栗忠順を演じる