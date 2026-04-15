モデル、タレントのpecoが14日、自身のインスタグラムを更新し、今月5日にスタートしたTBS系「上田晋也のサンデーQ」に出演した際の衣装を公開した。 【写真】「とってもかわいくて似合ってます」反響続々！ Pecoは「この前の日曜日の『上田晋也のサンデーQ』生放送のときのお衣装」と爽やかな色合いのジャケット、ボトムスを着用した写真を投稿。同番組について「ニュースを学べる新番組で、この前