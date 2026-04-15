記事ポイント世界に1台だけのクラウンスポーツのパトカーを1/43スケールで再現RAI’Sの限定800台モデルを4月8日から予約できる赤色灯や車両装備まで細かく楽しめるディスプレイモデル RAI’Sは、愛知県警察総務部広報課広報車両として使われるトヨタ クラウン スポーツ RSの1/43スケールモデルを予約販売しています。世界に1台だけという珍しい実車をもとにした限定モデルなので、警察車両やクラウンシリーズのコレクションを