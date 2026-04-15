「平和の少女像」にキスをするなどの奇行を繰り返してきた米国人ユーチューバーのジョニー・ソマリ（24）が、1審で実刑を言い渡され法廷で拘束された。ソウル西部地方法院（地裁）刑事1単独のパク・ジウォン部長判事は15日、業務妨害や性暴力処罰特例法上の虚偽映像物頒布などの容疑に問われたソマリに対し、懲役6カ月と拘留20日を言い渡した。また、児童・青少年および障がい者関連機関への5年間の就業制限を命じた。裁判部は「被