NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、先月放送を終了したNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の最終回を受けて、「センバツ高校野球」生中継で“異例の朝ドラ受け”が行われたことを絶賛した。3月末に同局を退局した和久田麻由子アナウンサーが退局、和久田アナを含め、人材流出について意見を求められた中、井上会長は「NHKの中では次