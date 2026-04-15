大分県豊後大野市の山中で女性の遺体が見つかった事件で、同県警は１５日、遺体の身元は同県中津市の契約職員の女性（１８）と発表した。女性は３月上旬から行方不明になっていた。同県警は今月１２日未明、大分市元町、無職姫野忠文容疑者（５８）を、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで逮捕。供述などを元に山中を捜索した結果、同日午後に遺体を発見し、身元の特定を進めていた。