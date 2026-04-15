女優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、中学時代の恩師とリモートで再会した。出演者にゆかりの人物5人が現れ、ヒントや質問でその人物の素性を当てるクイズコーナーに出演。5人中4人が綾瀬との関わりがある人で、中学のバスケ部でチームメートだった同級生2人がスタジオに登場した。部活の練習は、顧問の男性教諭の鬼トレーニングで、厳しかったという。綾瀬は