家庭でおいしいビールと冷凍餃子を楽しみ続ける秘訣は、グラスとフライパンの洗浄方法にあった。ライオンは4月13日、サッポロビール、味の素冷凍食品と共同検証した結果を発表。グラスに水あかを残存させない最適な洗い方、餃子を調理後のフライパンからたんぱく質・脂質を除去する効果などを明らかにした。ライオンが食器用洗剤「CHARMY Magica」シリーズの改良新発売にあわせ、3社で発表会を開催した。コラボの発端は、味