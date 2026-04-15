“アジアが選ぶ”をテーマにした日本酒コンペティション「Oriental Sske Awards（OSA）」が8月に香港で開催される。第5回目。このほど都内に業界関係者や前回受賞者らが集まり、講演会、試飲会が行われた。OSAの主催は香港日本酒業連合会（ミッキー・チャン会長）。日本を除くアジアでは最大規模の日本酒コンペティションで、昨年は531点がエントリー。最優秀賞の「Sake of the Year」は新澤醸造店（宮城）の本醸造酒「あたご