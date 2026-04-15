椎名林檎が2009年に発表した楽曲「ありあまる富」が、6月19日公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』の主題歌に起用されることが決定した。その他にも、椎名が過去にリリースした楽曲が今改めてさまざまな作品に起用され、話題を呼ぶケースが増えている。椎名の名曲は、なぜ時を超えて多くの人々に支持されるのか。本記事では椎名の名曲再起用の流れを辿りながら、その楽曲が持つ力について考えてみたい。【「ありあまる富