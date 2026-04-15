アメリカ女子代表との国際親善試合３連戦に挑んでいる日本女子代表は現地４月14日、ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドで２戦目を戦った。11日に行なわれた１戦目を１−２で落としたなか、なでしこジャパンは前半からチャンスを創出。すると27分に先制に成功する。ボックス内右で土方麻椰のパスを受けた浜野まいかが、巧みな切り返しで相手DFをかわして左足を一閃。ニア上を撃ち抜いた。後半には相手の猛攻を受け