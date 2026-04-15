ももいろクローバーZの玉井詩織さんは4月14日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーで東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、写真を公開しました。【写真】豪華メンバーでのディズニーショット「夢空間すぎる！」玉井さんは「春菜さんにお誘いいただき東京ディズニーリゾート様からご招待いただいた東京ディズニーシー“スパークリング・ジュビリー“に行ってきました！」とつづり、3枚の写真を投稿。お笑いコンビ・ハリセンボ