日本野球機構（NPB）は15日、ファーム・リーグの日程変更を発表。7月4日にジャイアンツタウンで行う予定だった巨人―ハヤテ戦を、同日に富士北麓球場での開催に変更する。開始時間は午後1時のまま。富士北麓球場の所在地は山梨県富士吉田市。中堅120メートル、両翼92メートルで、センター後方には富士山を眺望できることで知られる。