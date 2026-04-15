俳優の岡田将生、染谷将太が15日、都内で行われたTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00、17日スタート）の放送直前スペシャルプレミアムイベントに登壇。本作で岡田と染谷が演じる兄弟の幼少期を演じた子役2人が登場し、贈られたプレゼントに感激する一幕があった。【動画】岡田将生＆染谷将太、子役のサプライズ登壇に悶絶？キュートな自己紹介に会場ほっこりイベントの終盤、岡田と染谷の幼少期を演じた野田