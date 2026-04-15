お笑い芸人の長州小力さんが、都内で乗用車を無免許で運転し信号無視をしたとして書類送検されました。【画像】無免許運転で書類送検された長州小力さん長州小力こと久保田和輝さん（54）は9日、東京・中野区の交差点で乗用車を無免許で運転したうえ、信号無視をした疑いで書類送検されました。捜査関係者によりますと、長州さんは赤信号を無視したところを警察官にとめられ、運転免許証を確認されたところ、有効期限が切れ