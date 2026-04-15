日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表した。石川真佑（25）、佐藤淑乃（24）、和田由紀子（24）らが名を連ねた。初選出は東九州龍谷高の忠願寺莉桜（17）など14人。【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突第3週は日本開催女子日本代表は5月18日（国立代々木競技場 第二体育館）、21日（千葉ポートアリーナ）に紅白戦