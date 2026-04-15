トークイベントに出席したスノーボード男子の平野歩夢＝15日、東京都千代田区スノーボード男子ハーフパイプで北京冬季五輪覇者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が15日、東京都内でトークイベントに出席し、4年後の次回五輪も目指す選択肢を持ちつつ「新たな自分に出会うために、新しいチャレンジを探すのも面白いのかなと思う。まとまりきってはいないが、成長して強くなるような道のりを突き進みたい」と語った。4大会連続出場