「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャース・山本がフワリと浮いて一塁ベースカバーに入った場面を、大リーグ公式Ｘ（旧ツイッター）が投稿。「ＡｉｒＹｏｓｈｉ！」として動画を投稿した。１−１の四回１死の守備。ポランコを一ゴロに打ち取った山本は一塁ベースカバーへ入った。一塁・フリーマンが下投げでトスした送球が高く浮いて、山本が一塁の手前で走りながらジャンプ。空中で送球をキャッチす