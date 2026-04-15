アメリカの航空大手ユナイテッド航空のCEOが、競合するアメリカン航空との合併の可能性について、トランプ大統領に提案したことが明らかになりました。【映像】合併の可能性を提案したユナイテッド航空ブルームバーグ通信によりますと、ユナイテッド航空のカービーCEOは2月、トランプ氏と会談した際に、アメリカン航空との合併の可能性を直接提案したということです。それ以降、具体的な打診や本格的な協議が行われているか