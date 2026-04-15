自民党大会で自衛官が制服姿で国歌を歌ったことについて、中道改革連合の重徳国会対策委員長は15日、「党大会がよいなら個人のパーティーはどうなのか。自衛隊の方を呼びたい議員なんていくらでもいる」と述べ、自民党に苦言を呈した。党の会合であいさつした重徳氏は、自衛官の歌唱について、「自衛隊員が個人の資格でという話であるが、特定の政党の党大会で国歌を歌うという演出に協力をさせられた」としたうえで、「違法性がな