【特別展「大南極展」】 7月1日～9月27日 開催予定 会場：日本科学未来館 1階 企画展示ゾーン 日本科学未来館は、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社と7月1日～9月27日の期間、特別展「大南極展」を開催する。会場は日本科学未来館1階の期間展示ゾーン。 入場料は19歳以上が2,000円、18歳以下が1,300円、3歳以上が900円