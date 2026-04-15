スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪７位入賞の平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が死闘の舞台裏を明かした。衣料ブランド・ユニクロは１５日、同社のグローバルブランドアンバサダーを務める歩夢のトークショーを都内で開催。兄・英樹さん（３０）、弟・海祝（２３＝ＴＯＫＩＯインカラミ）と登壇した。２０２２年北京五輪金メダルの歩夢は今年１月のＷ杯第５戦（スイス）で着地に失敗し、股関節や