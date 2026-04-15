【モデルプレス＝2026/04/15】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月14日、自身のInstagramを更新。息子の人生初となる弁当を公開し、話題となっている。【写真】46歳フリーアナ「彩りも綺麗で美味しそう」2歳息子の“人生初”弁当◆宮崎宣子「ほぼ同じメニュー」息子の“人生初”弁当公開宮崎は「ヤバい！！人生初のお弁当が、ほぼ同じメニュー」と、幼稚園に通う息子のために作った4日間のお弁当を公開。「慣れ