【モデルプレス＝2026/04/15】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が4月14日、自身のInstagramを更新。白いノースリーブトップス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳TWICE日本人メンバー「どの角度から見ても完璧」ファン絶賛のへそ出し×ポニテショット◆TWICEサナ、美ウエスト際立つ白ノースリトップス姿公開サナは「久しぶりのポニー」と韓国語でつづり、髪を高い位置で結んだポニーテール