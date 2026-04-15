ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、4月22日(水)から期間限定で「アボカドフェア」を開催し、新商品3品を販売する。販売は一部店舗を除く265店舗で、5月中旬までを予定(なくなり次第終了)。価格は税込590円〜640円。クリーミーなアボカドの味わいと、ビーフやえびとの多彩な組み合わせを楽しめるラインアップを展開する。【画像を見る】アボカドチーズバーガー、アボカドえびバーガーの画像はこちら〈アボカドビーフバーガー〉