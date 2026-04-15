【モデルプレス＝2026/04/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の7人が、ヘアケアブランド「Linon」のアンバサダーに就任。15日、都内にて開催された新シャンプー・トリートメント発表会に登壇。ダンスパフォーマンスを披露した。【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I◆ME:I「Update Me」ダンスパフォーマンスを初披露iブランド名と名前が同じ読みのRINONは、アンバサダー就任に「運命だなと思いました」と喜びのコメ