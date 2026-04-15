昭和水門岡山県倉敷市玉島阿賀崎2025年8月 岡山県が管理する倉敷市の水門が破損して川に海水が流れ込み周辺の農作物に被害が出た問題です。岡山県は一部の被害者と和解し、賠償金を支払ったことを明らかにしました。 岡山県議会の土木委員会などで県の担当者が報告しました。 この問題は、倉敷市玉島阿賀崎にある昭和水門が破損し、海水が里見川に流れ込んだものです。2025年7月、周辺の農地で農作物が枯れている