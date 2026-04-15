岡山市北区表町「晴れの国おかやま館」 特産品の消費拡大を図るため、岡山県は15日、県観光連盟が運営するショップ「晴れの国おかやま館」（岡山市北区表町）で、特典付きキャンペーンやフェアを実施することを発表しました。 国の経済対策の一環で行うもので、実施期間は2026年4月19日から2027年1月11日です。 店舗キャンペーンでは、1100円購入ごとに200円分のクーポン券が付与されます。 オンラ