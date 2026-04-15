Ｊ１清水は１５日、静岡・三保グラウンドで公開練習を行った。ＤＦ高橋祐治（３２）は前節・広島戦が行われた１１日からチーム練習に部分合流。この日は２日間のオフ明けの練習で、ウォーミングアップやパス回しに参加した。１８７センチの長身センターバックは、「ロンドぐらいの強度なら問題なくプレーできているので悪くはない。これからは広いコートでの練習やポゼッションなど、強度の高いメニューにもチャレンジしていき